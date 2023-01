Klachtenregen over misleidende verkoop contracten DGB Energie: 'Ze gaan rücksichtslos te werk’

Vier tassen vol lege wijnfles­sen: we hebben ons mateloos laten gaan

Vier tassen vol lege wijnflessen. Stille getuigen van overvloedige feestdagen. We namen ons voor rustig aan te doen. Want ja, crisis hè. Oorlog, klimaat, vluchtelingen, inflatie. Daarbij passen bezinning, compassie en terughoudendheid. Maar we hebben ons mateloos laten gaan.

12:38