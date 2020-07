Klimaatbewuste jongeren maken tocht van 500 kilometer; ook door Hardenberg en Ommen

Door meer dan 500 kilometer te wandelen, wil de Nationale Jeugdraad (NJR) jongeren laten ervaren wat de natuur met je kan doen, ook dicht bij huis. Het team wil antwoord krijgen op de vraag wat klimaatverandering met hun mentale gezondheid doet, waarom klimaat belangrijk voor hen is en wat hun boodschap richting de politiek is. Gedurende de wandeltocht lopen experts mee om hun kennis te delen over klimaatverandering en biodiversiteit in Nederland.

Het wandelteam begint in Groningen en volgt het Pieterpad naar Nijmegen, om vervolgens via het Pelgrimspad in Amsterdam te eindigen. Op 5 augustus gaat de tocht door de gemeente Hardenberg en een dag later doorkruist het hike-team de gemeente Ommen. Via de website www.heelhollandhiked.com kunnen jongeren tot 30 jaar zich aanmelden om een dag de route bij hun in de buurt mee te lopen.