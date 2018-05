Klimparadijs voor 55ste verjaardag Attractiepark Slagharen

Het pretpark dat tijdens Pinksteren 1963 de poorten opende begint deze zomer met de bouw van het 'Black Hill Ranger Path'. Dat is een parcours waarin op allerlei manieren geklommen en geklauterd kan worden. Zo is er een acht meter hoge klimwand, en staan er meerdere 'boulders', rotsen van kunststof die beklommen kunnen worden. Een grote uitdaging is ook de 'ropecourse', waarin via 36 obstakels aan touwkabels de overkant bereikt moet worden. Op het derde platform, vanaf twaalf meter hoogte, volgt de bekroning van deze 'adventure trail': dan worden de klimmers in een harnas gehesen en kunnen ze hangend aan een rail in dik dertig seconden tijd een 115 meter lange afdaling maken via een 'rollglider'. Deze nieuwe attractie verrijst op de plek in het park waar tot eind vorig jaar de befaamde pony's stonden.

Herfstvakantie

Het 'adventure trail', dat uiterlijk voor de herfstvakantie klaar moet zijn, is uniek in de Benelux, vertelt algemeen directeur Wouter Dekkers enthousiast. ,,Ze worden vervaardigd door het Bulgaarse bedrijf Walltopia. Wij krijgen er één, en ons zusterpark in Spanje. Een soortgelijk klimparadijs heeft Walltopia gemaakt voor een Fins pretpark. Op grote cruiseschepen zie je deze attracties al wel veel.'' Dekkers heeft zelf ervaring opgedaan met zo'n attractie in Sea Aquarium Miami. ,,Die deed ik samen met onze kinderen, maar als je dan naar beneden kijkt is het wel hoog hoor! De rollglider hadden ze trouwens niet in Miami.''

Black Hill Rangers

Met het klimparadijs is een investering gemoeid van maar liefst 1,3 miljoen euro. Het avontuurlijke klauterpad is vernoemd naar de Black Hill Rangers, die immigranten hielpen bij hun tocht langs gevaarlijke afgronden en over onbegaanbare paden in het Wilde Westen van Amerika en ze beschermden tegen bandieten. ,,Die rangers werden geleid door hun Ierse commandant John Wallace Crawford, die halverwege de negentiende eeuw als veertienjarige jongen met zijn ouders naar Amerika emigreerde'', legt Dekkers uit. In het klimparadijs helpen 'rangers' de klauteraars in hun beschermende harnas om een snelle maar veilige afdaling te garanderen.

Toeslag

De komende maanden wordt nog bekeken hoe de toegang tot deze nieuwe attractie wordt geregeld. Waarschijnlijk moeten gasten met een dagkaart een toeslag van enkele euro's betalen, bezoekers van het vakantiepark kunnen gratis klimmen.

Opgefrist

Attractie & Vakantiepark Slagharen is sinds de overname door Parques Reunidos in 2012 uitgegroeid tot een modern pretpark met als thema 'het Wilde Westen in het oosten'. Er is de afgelopen jaren flink geïnvesteerd, in onder andere nieuwe accommodaties, waterpark 'Aqua Mexicana', opgefrist entertainment, een nieuwe ingang en veilige parkeerplaats, en nieuwe attracties zoals de vorig jaar nog geopende achtbaan 'Gold Rush'.

De ontwikkeling van het 'Black Hill Ranger Path' is te volgen via slagharen.com/blackhill.