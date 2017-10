Kliniek dreigt voor Hardenberger (24) na schoten in weiland

Na wat gedronken te hebben vond een 24-jarige Hardenberger het een goed idee midden in de nacht met een gasalarmpistool op vogelverschrikkers in een weiland te schieten. Donderdag stond de man in Zwolle terecht op verdenking van een bedreiging met de dood.

In een 'impulsieve reactie' besloot Harm van der W. met het gasalarmpistool op 4 juli naar een weiland te gaan. ,,Ik zocht een rustig stukkie op. Maar ik heb maar een keer kunnen vuren'', zei Van der W. op de zitting. Want erna brak er trammelant uit. Twee voorbijgangers besloten Van der W. achterna te gaan, zo zei hij. Uit hun verklaringen blijkt echter dat ze door de man beschoten zijn.

Achtervolging

Na het eerste schot volgde namelijk een tweede waarna de heren hun fietsen keerden en richting Van der W. gingen. Op vier meter afstand vloog een lichtflits voorbij, zei een van hen. Het was hen duidelijk dat de man hen gericht aan het beschieten was. De politie was toevallig dichtbij en de achtervolging duurde maar kort. Van der W. meende zelf bedreigd te zijn. ,,Ik was bang en dacht dat ik ontvoerd werd.''

Het wapen had Van der W. in Duitsland aangeschaft. ,,Ik dacht dat het mocht.'' Als het vuurwerk dat ermee afgeschoten wordt in je oog komt, ben je die kwijt, zei de voorzitter. Het schieten was verkeerd, zei de verdachte, ,,maar ik kan het niet terugdraaien''.

Kliniek

De man heeft op zijn 24e al een imposant strafblad opgebouwd, vond de officier van justitie. Hij meende dat het nu klaar was met Van der W. en eiste daarom de maatregel voor stelselmatige daders. Dat betekent dat Van der W. voor de duur van maximaal twee jaar verplicht wordt opgenomen in een kliniek.

De advocaat bepleitte vrijspraak. Voor de twee aangevers was volgens hem overduidelijk dat het geen echt vuurwapen was. Dus van een daadwerkelijke bedreiging met de dood was nooit sprake. Als hij al in hun richting schoot, dan was het uit noodweer, zei de advocaat.