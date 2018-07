Klooster Sibculo komt weer tot leven

Tijgermug duikt op in Hardenberg en Lelystad: 'Zet het leger in!'

28 juni De strijd die de stichting Stop Invasieve Exoten nu al meer dan 12 jaar tegen de Aziatische Tijgermug voert is nog lang niet gestreden: de intercontinentale bloedzuiger is nu ook opgedoken in Lelystad en Hardenberg.