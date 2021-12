Kloosterhaar ziet waar het al bang voor was: ‘Duitsers zetten windmolenplannen langs de grens door’

Celstraf en tbs voor man die in Dedems­vaart met bijl tegenover ouders stond

Na het uitzitten van zijn celstraf gaat Djordi L. eind deze maand naar een tbs-kliniek, bepaalde de rechtbank in Zwolle vandaag. De 24-jarige man bedreigde zijn ouders in Dedemsvaart met een bijl in zijn hand met de dood en pleegde vernielingen in hun huis.

23 november