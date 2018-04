Kloosterhaar zwetend naar start gouden zwemseizoen

Terwijl het kwik al stijgt naar zomerse waarden, werken vrijwilligers zich in het zweet om zwembad De Bargn's klaar te stomen voor het nieuwe seizoen. Komende zomer is het vijftig jaar geleden dat het zwembad van Kloosterhaar werd geopend. De viering van het gouden jubileum begint vanavond met een receptie.

Zwemlustigen moeten nog even geduld hebben voor een duik in het gouden bad. Vanaf eind april, begin mei gaat de poort open, mits het water minimaal 20 graden is.

Zandwinplassen

Dat Kloosterhaar een eigen zwembad heeft, is te danken aan de inzet een halve eeuw geleden van hoofdonderwijzer Van Beest, die het zwemmen in soms metersdiepe zandwinplassen in de omgeving veel te gevaarlijk vond. Hij mobiliseerde de dorpsgemeenschap, die tienduizenden guldens bijeenbracht voor een zwembad van 12 bij 25 meter en 1.10 meter diep. Jaren later werd het bassin verlengd tot 35 meter, met een diepte tot 1.40 meter. Met zulke dieptes is het niet nodig om officiële badmeesters en -juffen aan te stellen, wel houden vrijwilligers toezicht.

Bargn's Pop

,,Vrijwilligers en het popfestival Bargn's Pop zijn de kurken waarop ons zwembad drijft'', benadrukt voorzitter Dick Benjamins (59). ,,Zonder de inzet van tientallen vrijwilligers kunnen we het zwembad niet runnen. En dankzij de opbrengst van het jaarlijkse popfestival, dat begin juli op het zwembadterrein wordt gehouden, kunnen we allerlei investeringen doen. We ontvangen een vast bedrag, maar kunnen ook rekeningen indienen, zoals voor een nieuwe grasmachine en hekwerk. De 36 zonnepanelen op onze gebouwen zijn ook betaald uit de opbrengst van het festival.''

Vrijwilligers maken het zwembad schoon onder een stralende zon.

Vrijwilligers

De 80-jarige Teunis Wolbink is de oudste vrijwilliger. ,,Ik ben hier al zeker twintig jaar actief, zoals nu met het schoonmaken van het bassin na de winter. Dan ligt het vol met blad en moeten we de algen met hogedrukspuiten verwijderen. Mijn vader was hier trouwens ook jarenlang vrijwilliger. Dat geldt voor veel andere vrijwilligers, hun vader of moeder waren ook al actief voor het zwembad.''

Gerard Potgieter (75) is een van de toezichthouders. ,,Problemen zijn er nooit. Soms moet je opgeschoten jongens vragen wat minder te donderjagen met kleine kinderen in de buurt. In totaal houden zo'n vijftien vrijwilligers beurtelings toezicht, mijn vrouw Alie bijvoorbeeld ook. Waar mogelijk helpen we elkaar, ook bij andere klussen zoals schoonmaken. Het is geen verplichting, als je een vervanger nodig hebt bel je elkaar.''

Damesclubje

Tot de vaste bezoekers behoort een clubje van tien dames, van 67 tot 77 jaar. Ze hebben zelf een sleutel om buiten de reguliere openingsuren hun baantjes te trekken in de 'Côte de Kloosterhaar', zoals 'junior' Mieke Lok het noemt. Nestor is Janny Biglaar. ,,Samen zwemmen is gezond en je hoort daarna de laatste nieuwtjes onder de koffie. We hebben veel schik samen en zijn 'heel wies' met De Bargn's.''

Janny Biglaar, oudste van het damesclubje vaste bezoekers.

