Knie vervangen terwijl overgewicht het probleem is? Deze zorgspecialisten zetten patiënten eerst in beweging

Heg in vlammen door onkruid­bran­der in Klooster­haar: ‘Pas op mensen, het is fase 2 door droogte!’

Een vrouw in Kloosterhaar heeft rook ingeademd nadat haar heg in brand is gevlogen. Volgens omwonenden vatte de heg plotseling vlam tijdens werkzaamheden met een onkruidverbrander. De brandweer waarschuwt voor gebruik van onkruidbranders: ,,Pas op, we zitten in fase 2!’’

11 mei