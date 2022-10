‘Knokpartij op afspraak’ tussen jongeren uit Vroomshoop en Hardenberg: ‘Dit baart zorgen’

Hoe zit het met de mogelijke komst van een jarenlange noodopvang voor asielzoe­kers in Ommen?

Ommen kondigde deze week aan met het COA in gesprek te willen over de noodopvang van honderd asielzoekers voor twee tot drie jaar. De komst is nog niet zeker: de gemeenteraad beslist volgende week of het college van burgemeester en wethouders de haalbaarheid mag onderzoeken. Wat betekent dit nou? Burgemeester Hans Vroomen legt uit.

28 oktober