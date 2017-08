Koe Willem schijt goede doelen rijk

VideoIn Oud-Bergentheim weten ze allang waar je de mosterd haalt. Natuurlijk op de Boerenmarkt bij Erve Schottinck, iedere tweede zaterdag in augustus. De mosterdsoep van initiatiefneemster Janneke Herbert is namelijk een begrip in de buurtschap. Tradities moet je koesteren, het is allemaal niet zo moeilijk in het nuchtere Oosten.

Verkeersregelaars moeten er zelf aan te pas komen, want in het anders zo rustige Oud-Banthum was het afgelopen zaterdag weer een drukte van belang. Maar dat wordt eigenlijk ook wel weer normaal gevonden. Op en langs de boerderij van de familie Herbert leek het wel of je in een nummer van Wim Sonneveld was beland. '...een kar met paard, een zandweg tussen koren door, het vee , de boerderijen.' De familie Vrugtenveen uit Haarlem keken in ieder geval hun ogen uit. ,,Wij zijn dit helemaal niet gewend joh. Maar wat vinden wij het gezellig. Zoals de twee mannenkoren die samen 'You'll never walk alone' zongen onder de kapschuur. Prachtig. Kippenvel hoor... Een biertje voor 1,50 en een hamburger voor maar twee euro. Voorloorlogse prijzen, meneer."

Schijt je rijk

De kinderen genieten volop, knuffelen in het stro met de konijnen en vinden het ritje op het paard en wagen zo geweldig. En dan moet de koe nog zijn behoefte doen straks op het gras. ,,Tot voor enkele minuten geleden hadden wij nog nooit van Schijt-je-Rijk gehoord", glimlacht Els Vrugtenveen, als ze van de ene verbazing in de andere valt.

Ludiek

,,We wilden iets ludieks organiseren in verband met het tienjarige jubileum", vertelt Janneke Herbert. ,,Eigenlijk is het geïnitieerd door mijn nichtjes. Ze zijn er hartstikke druk mee geweest, zo hebben ze al een paar zaterdagen bij de supermarkt hier in Bergentheim gestaan om lootjes te verkopen. De opbrengst is voor Hospice Huis aan de Vecht en Ons Dagkamp Hardenberg. Niet voor niets want straks mogen wij beide organisaties een cheque aanbieden van elk 1238,80 euro."

Vlaai

De gevlekte koe Willem van de familie van Walderveen betreedt schuchter zijn stukje weiland waarop hij ten overstaan van een paar honderd toeschouwers zijn boodschap mag doen. Je ziet Willem kijken waar is al die ophef voor? Iedereen moet toch een keer schijten? Willem neemt er zijn tijd voor. Loeit wat, rent wat....want pas na een klein uurtje deponeert hij keurig zijn verse vlaai in vakje 54. Jan Veltink uit Bergentheim spring een gat in lucht. Hij is namelijk 300 euro rijker.