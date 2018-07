Komst zorgcomplex Kloosterhaar stap dichterbij

Wonen met zorg

Het project lijkt op de bestaande zorglocaties Muldershoek in Bergentheim en de Nieuwe Wever in Slagharen waar woonvormen zijn gecombineerd met zorg. Jeroen Vos, divisiemanager ouderenzorg van de Baalderborg Groep: ,,We zetten als Baalderborg Groep in op kleinschalige, gecombineerde woonvormen. Waar we voor de oorspronkelijke bevolking in het dorp uitstekende zorg bieden in alle fasen van het leven. De nieuwe locatie in Kloosterhaar past daar prima in.”