'Koninklijke' kunstroute langs Vecht kwijnt weg

Nieuwe app toont obstakels Dirty Monkey Run in Gramsber­gen

22 september Deelnemers en kijkers die zich willen voorbereiden op de tweede editie van de Dirty Monkey Run - morgen in Gramsbergen - kunnen een gratis app op hun mobieltje installeren waarop alle hindernissen zijn te zien. ,,Die app is sinds deze week in de lucht. Je kunt de route bekijken en de bijna vijftig hindernissen afzonderlijk aanklikken. Ook staan er 'tips and tricks' op en nog veel meer info'', zegt medeorganisator Arjen Sibon enthousiast.