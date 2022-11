Koninklijke onderscheiding voor Geertje Hindriks uit Bergentheim

Geertje Hindriks-Nijland uit Bergentheim is woensdag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ze kreeg het lintje vanwege haar inzet voor de paardensport.

De koninklijke onderscheiding werd uitgereikt door burgemeester Maarten Offinga in manege de Boshoek in Hardenberg. Daar was woensdagavond de najaarsvergadering van Sallandruiters, een vereniging waar Geertje Hindriks vanaf 1979 tot afgelopen zomer in het bestuur zat.

Bij Sallandruiters was de Bergentheimse penningmeester en ze is er nog steeds op verschillende andere terreinen actief. Zo is ze bijna dagelijks aanwezig op de manege, helpt bij activiteiten en evenementen binnen de organisatie, maar ook in de uitvoering.

40 jaar KNHS Kring Vechtdal

Daarnaast zat Hindriks ruim veertig jaar in het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) Kring Vechtdal. Dat is een overkoepelende organisatie waar ruim twintig lokale paarden- en ponysportverenigingen lid van zijn. Ook was ze actief bij de organisatie van de jaarlijkse outdoor- en indoorkampioenschappen van de kring en onderhield ze contacten met de verenigingen binnen Kring Vechtdal om instructie, wedstrijden, jurering en alles wat daarmee te maken heeft, in goede banen te leiden.