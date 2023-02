Koninklijke onderscheiding voor vader Jan en dochter Esther Hamhuis uit Gramsbergen

Jan Hamhuis heeft er voor gezorgd dat er in Hardenberg een hospice is gekomen. Hij was voorzitter, secretaris en bestuurslid van de Stichting Hospice Groep VechtZathe en hield zich bezig met de verbouwing en het opzetten van de organisatie.

Wandelsport

Ook onderhield hij de contacten in de buurt van het hospice en was betrokken bij de komst van een hospice in Dalfsen. In 2017 stapte Hamhuis over naar de stichting Vrienden van het Hospice ’t Huis aan de Vecht.

Daarnaast was Hamhuis tien jaar voorzitter van Wandelsportcentrum Drenthe. Een centrum dat met name de wandelsport op de kaart wilde zetten door het organiseren van wandelactiviteiten.

Dochter Esther kartrekker

Esther Hamhuis, dochter van Jan, is sinds 2006 eveneens actief voor het hospice in Hardenberg. Ook zij zette zich in om te zorgen dat het hospice er kwam, werd vrijwilliger en later secretaris van de Stichting Vrienden van het Hospice ’t Huis aan de Vecht.

Samen met haar vader organiseerde ze veel acties om geld in te zamelen voor het hospice en was ze de kartrekker van activiteiten.

Einde tijdperk

Vader en dochter Hamhuis stoppen met hun werk voor het bestuur. Ze blijven op de achtergrond betrokken bij het hospice.