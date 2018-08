Koopzondag Dedemsvaart niet alleen voor vergeten suiker

Bij de Lidl, aan de poort van het dorp is het al druk. Een man uit Hardenberg beent terug naar zijn auto, de boodschap is gedaan. ,,Een pak suikerklontjes inderdaad. Deze winkel is open, anders had ik het zonder moeten doen", verklaart hij. Een paar parkeerplekken verderop staat een Dedemsvaartse haar auto vol te laden. ,,Ik ben een voorstander van koopzondag, je moet met de tijd meegaan. Vanmiddag hebben we spontaan een barbecue georganiseerd, dus dan moet je boodschappen doen. Jammer dat er niet meer winkels open zijn. Jammer ook dat Dedemsvaart ook nu weer een ondergeschoven kindje is. Er zijn helemaal geen feestelijkheden", vertelt ze serieus. Binnen in de supermarkt zijn drie kassa's open. ,,Tja, we worden ervoor betaald. En als je iets extra's krijgt, dan wil je wel werken op zondag", verklaart de caissière.

Dichte winkels

Verder de straat in. De Aldi is dicht. Kleine zelfstandige winkels ook. Bij Bristol is het weer raak. Er staan veel fietsen. ,,Het is nog drukker dan tijdens koopavond", zegt filiaalmanager Derk Jan Uiterwijk. ,,We geven geen extra korting deze dag en toch komen ze. Mijn personeelskosten hebben we er nu al uit. Om één uur stonden de mensen al voor de deur.'' Ludmey Nava is met haar familie aan het passen en koopt grif. ,,Doordeweeks heb ik het druk en op zaterdag werk ik. Dus koop ik nu op zondag. Ook in Hardenberg ben ik op zondag geweest, maar daar was het veel mooier en drukker." Schuurman Schoenen is de volgende winkel. Ook veel passende klanten. Er is nu even een 'dip' aan de kassa maar er lopen alweer wat gezinnetjes de winkel in. Collin en Lindsey Geuke en hun ouders lopen hun zondagmiddagwandeling en wippen even binnen. ,,En toen zagen we dat de winkel open was. Niet bij stil gestaan, maar de kinderen hebben wel nieuwe schoenen nodig. Daarom zijn we hier."

