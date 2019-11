Koor uit Balkbrug zingt en acteert in productie over 'knuffelbejaarde’ Hendrik Groen

Drie portretten Geld voor betere informatie voor mensen die wonen in Duitsland en werken in Nederland: ‘Ze lopen hier tien jaar achter’

25 november Gedoe met de belasting, bureaucratische rompslomp over kinderbijslag en discussie over zorgkosten. Wonen in Duitsland en werken in Nederland heeft voordelen, maar ook een prijs. De duizenden Nederlanders die kiezen voor een huis in de Heimat moeten nogal wat administratieve hobbels nemen. Het Rijk springt nu financieel bij om hen te helpen via de zogeheten grensinfopunten.