Kopje koffie na een wandeling? Kans voor horeca in Engbertsdijksvenen

Na een wandeling een kopje koffie op het terras, terwijl de kinderen nog even kunnen ravotten in de natuur: de kans bestaat dat er een horecagelegenheid komt in natuurgebied Engbertsdijksvenen. Wethouder Martha van Abbema van de gemeente Twenterand denkt ‘dat er ruimte is’.

Daarmee reageerde Van Abbema op een voorstel van PVV-raadslid Erik Veltmeijer. Nu Engbertsdijksvenen vernat gaat worden om kwetsbaar hoogveen te herstellen, komt er vanuit de provincie financieel ruimte vrij voor ‘combikansen’: ideeën die toerisme en recreatie versterken.

Quote Als je zo’n pareltje hebt, moet je dat op de goede manier uitbuiten Erik Veltmeijer, PVV Twenterand

In tegenstelling tot buurgemeente Hardenberg staat in Twenterand het toerisme nog in de kinderschoenen. Veltmeijer zou graag zien dat Twenterand van Engbertsdijksvenen een trekpleister maakt met een horecagelegenheid en refereert daarmee aan het Lutterzand. Daar heeft horeca een prominente plek, rond Engbertsdijksvenen onbtreekt dat nog.

De Lutte als voorbeeld voor Engbertsdijksvenen

„In De Lutte zijn twee prachtige restaurants met mooie terrassen en speeltuinen voor de jeugd. Wij zouden inzetten op fietspaden en horeca in het gebied. Het zorgt voor reuring en is goed voor de werkgelegenheid, goed voor de huizenprijzen”, aldus Veltmeijer. „Als je zo’n pareltje hebt, moet je dat op de goede manier uitbuiten. Een plek waar mensen met kinderen op zaterdag en zondag lekker van natuur kunnen genieten en waar mensen op terras een kop koffie kunnen drinken.” Van Abbema denkt dat er planologisch ruimte voor is.

Geen geld voor vrijliggend fietspad

Tegelijk is de komst van een vrijliggend fietspad tussen Langeveen/Bruinehaar en De Pollen vrijwel uitgesloten, als Twenterand de knip moet trekken. De fietspaden, in De Pollen en aan de Paterswal, zouden maar liefst 2,7 miljoen gaan kosten. Gemeentebelangen Twenterand constateerde al dat dat de helft van de reserves is, die Twenterand gespaard heeft voor onvoorziene tegenvallers. Twenterand ziet, qua verkeersveiligheid en verkeersdrukte, geen noodzaak in de komst van een dergelijk fietspad.

Quote We zijn nog feller geworden na de raadsverga­de­ring van vorige week. Ik rust niet eerder dan dat het fietspad er komt Gerard Averes, Werkgroep veilige fietspaden

Werkgroep: ‘Wel haalbaar’

Daar denken achthonderd inwoners anders over. Zij hebben hun handtekening al gezet, om de noodzaak te benadrukken. „We zijn nog feller geworden na de raadsvergadering van vorige week”, zegt Gerard Averes. „Ik rust niet eerder dan dat het fietspad er komt.” Volgens Averes is het namelijk wel haalbaar. „We hebben het opgeknipt in drie gedeeltes, om het haalbaar en betaalbaar te houden.” Averes is ervan overtuigd dat er voldoende geld vanuit de provincie beschikbaar komt.

Ook 1 miljoen nodig voor routes

Maar de ‘werkgroep veilige fietspaden’ is niet de enige die wil profiteren van de ‘combikansen’. Zo wil de werkgroep Recreatieve Routes dat Engbertsdijksvenen niet alleen toegankelijk is voor wandelaars, maar voor veel meer gebruikers: er moeten mountainbikeroutes, fietsroutes, menroutes en rolstoelvriendelijke routes komen. De geraamde kosten: 1 miljoen euro. En het Veenmuseum hoopt een replica van een oud schoolgebouw te kunnen bouwen, waarin het heden en de toekomst van Engbertsdijksvenen verbonden worden.

De programmaregisseur die er maar niet komt

Ter ondersteuning moet er daarom een programmaregisseur komen. Geld voor die functie is in 2020 al vrijgemaakt, maar Twenterand heeft nog steeds niemand aangesteld. Van Abbema: „De vacature is uitgezet, er zijn reacties op geweest, maar dat waren niet de mensen die we nodig hadden. De vacature moet opnieuw uitgezet worden.”