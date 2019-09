Korfbalvereniging UNI uit Kloosterhaar heft zichzelf na driekwart eeuw op

Een paar jaar terug werd al besloten om geen seniorenteam meer voor de competitie in te schrijven. Er waren nog vier spelende heren en vier spelende vrouwen over, simpelweg te weinig om een volwaardige ploeg op de been te brengen. ,,Dan moet je steeds een oud-lid vragen om mee te draaien. Bovendien is het leeftijdsverschil tussen de volwassenen en de jeugd te groot. Nieuwe leden komen er nauwelijks bij.”

Door nu per 1 november de vereniging op te heffen - UNI organiseert tot die tijd nog twee jeugdcompetitierondes op het sportpark in Kloosterhaar - haalt de club net het 75-jarig bestaan niet. Potgieter vindt dat jammer, tot op zekere hoogte. ,,Eerst een jubileumfeest houden om je vervolgens op te heffen is ook zo wat. Nee, het was een moeilijk besluit en het is zonde. Maar we huren het veld van de gemeente Hardenberg. Dan wil je voorkomen dat je jezelf in de schulden steekt.”