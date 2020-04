Korpsen uit De Krim, Slagharen en Hardenberg schieten te hulp bij zeer grote natuurbrand in Elim

Buitenspor­ten met Reestdal gaat door, maar dan wel via het scherm

5 april Niet in het bos of op de heide, maar in de woonkamer of de achtertuin; buitensportbedrijf Reestdal Outdoor uit Balkbrug biedt ook in deze gekke tijd verschillende activiteiten aan voor hun leden. Online en op veilige afstand: ,,Het is leuk om te doen.’’