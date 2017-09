Krasse Knarrenhof hoopt op minimaal acht inschrijvingen

Of de Krasse Knarrenhof in Hardenberg komt, wordt eind deze maand duidelijk. Zes mensen schreven zich maandag bij de informatieavond in, de organisatie wil eigenlijk minimaal acht mensen.

Volledig scherm Zo moet de Knarrenhof in Hardenberg er uit komen te zien © INBO architecten

,,We willen minimaal acht aanmeldingen hebben om door te gaan", stelt Peter Prak, van de landelijke Stichting Knarrenhof Nederland. 27 belangstellenden kwamen maandagavond af op de informatiebijeenkomst die de Stichting Knarrenhof organiseerde.

14 huizen

Het project bestaat uit veertien huizen aan de J.C.J. Van Speykstraat, op de plek van de voormalige Jan Ligthartschool. De woningen worden levensloopbestendig gebouwd en er zijn gezamenlijke ruimtes opgenomen. De prijzen beginnen bij ongeveer 194.000 euro voor 100 vierkante meter woonoppervlak. ,,Het is niet voor een speciale leeftijdscategorie. Het gaat erom dat mensen bereid zijn om elkaar verder te helpen. In een andere stad is er bijvoorbeeld iemand van negentien die zich heeft aangemeld."

Intentieverklaring

Na afloop van de bijeenkomst tekenden zes mensen een zogenoemde intentieverklaring, waarin staat dat de geïnteresseerde verder wil in dit project als de plannen zo blijven zoals ze nu zijn.

Prak wil minimaal acht van deze verklaringen hebben om door te gaan met het project. ,,We moeten natuurlijk wel zeker weten dat we genoeg belangstelling hebben. Eigenlijk wil ik nog veel meer verklaringen hebben dan acht, zodat we ook nog wat reserve hebben voor als belangstellenden in een later stadium toch nog afhaken."

Hogere prijs

Minder huizen bouwen is volgens hem niet per se uitgesloten, maar wordt wel lastig. ,,De gemeente moet hetzelfde bedrag hebben voor de grond, of je nu veertien of acht woningen bouwt. Als de acht kopers dan akkoord gaan met een hogere prijs, zou dat misschien een optie zijn."

Eind september wil Prak de knoop doorhakken en is afgesproken om duidelijkheid aan de gemeente te geven. ,,Van de mensen die bij de informatieavond waren, willen we aan het eind van deze week duidelijkheid. Nieuwe gegadigden kunnen zich nog tot eind volgende week melden."