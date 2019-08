Krimse Boys viert 75-jarig bestaan met feestweek

De Krimse Boys (DKB) begint vandaag aan de feestweek ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan. Hèt sportieve hoogtepunt van de in augustus 1944 opgerichte club was in 1975 de promotie naar de derde klasse. Klaas Wolting, sinds vier jaar voorzitter en al veertien jaar bestuurslid, speelde in dat kampioensteam.

,,Eind jaren zestig, begin jaren zeventig begonnen die succesjaren’’, blikt Wolting terug. Twintig jaar speelde hij in het vlaggenschip. ,,Dankzij een goede lichting, vanuit de A-junioren gingen we met acht jongens over naar het eerste. We promoveerden vanuit de tweede klasse afdeling Zwolle naar de eerste klasse, daarna stoomden we op naar de vierde klasse KNVB en werden in het seizoen '74-'75 ook kampioen.’’ Drie seizoenen duurde het verblijf in de derde klasse KNVB, daarna werd de dalende lijn ingezet. In de jaren tachtig belandde DKB'44 zelfs in de derde klasse ‘onderafdeling’, pas in 1995 begon het herstel en keerde de club uiteindelijk terug in de vierde klasse van de KNVB district Oost.

Volledig scherm Het kampioensteam van DKB in 1975: bovenste rij van links naar rechts trainer R. Lugtmeier, K. Wolting, H. Brouwer, M. Dekker, J. Egberts, J. van Dijk, A. van Dijk, G. Benjamins en assistent-scheidsrechter J. Groen. Onderste rij van links naar rechts leider H. Eichner, W. Dekker, J. Fraterman, B. Arends, A.v.d. Wetering, aanvoerder H. Hommes, M. Huigen, D. Kerssies en A. Fraterman. © Archief DKB'44

Geen promotie

Sindsdien lukt het maar niet om door te stoten naar de derde klasse. In het seizoen 2014-2015 was DKB dichtbij het kampioenschap, maar een foutje op het wedstrijdformulier kostte de ploeg twee punten. Daardoor kwam er een beslissingswedstrijd in Mariënberg, met ruim 2000 toeschouwers langs de lijn, Lemele won. Afgelopen seizoen dolf DKB in de nacompetitie het onderspit tegen Bruchterveld. ,,Heel jammer, het was mooi geweest als we in dit jubileumjaar waren gepromoveerd’’, zegt Wolting berustend. Komend seizoen voetbalt DKB in de vierde klasse Noord, waar het bijna allemaal nieuwe clubs treft. Zelfs in Winschoten. Alleen Vitesse’63 (Koekange) en VHK (Sint Jansklooster) komen uit deze regio.

Sportpark