Kringloop Hardenberg uit oude jas gegroeid

Kringloop Hardenberg breidt uit, met een nieuwe en vooral veel grotere winkel. ,,Vroeger moest je hier niet gezien worden. Maar dat is sinds 15 jaar wel anders’’, vertelt bedrijfsleider Bert Schreurs over de groeiende aandacht voor de winkel.

Er wordt hard gewerkt aan het nieuwe pand aan de Burgemeester Schuitestraat. De nieuwe winkel telt 700 vierkante meters, inclusief verdieping. En dat is volgens Schreurs bijna een verdubbeling van het huidige pand. Beneden wordt gemikt op het ‘huiskamergevoel’. ,,Met zitjes, zo hopen we op een hogere omzet’’, vertelt penningmeester Marinus Kremer. Oude meubelen worden gezellig gedrapeerd. Boven komt het kleinere spul. Veel retro uit de jaren 60 en 70, want dat is ‘hot’. Er komt een lift en ook een toilet voor mensen met een beperking.

Al 33 jaar worden hier oude spullen ingeleverd en verkocht. De basis was en is nog steeds het bieden van werk aan mensen met een uitkering. Daarnaast zijn er betaalde krachten. De plek bij het station heeft echter zijn beperkingen. Zoals weinig parkeerruimte en de smalle entree. ,,De toegang is zoals hij is. Lastig. Maar sommige bezoekers rijden met de auto het liefst naar binnen voor het bezorgen van een klein doosje. We lopen al jaren met het plan om te bouwen. We hebben daarom behoorlijk rondgekeken. Maar grond op bijvoorbeeld De Haardijk is te duur. Conclusie was dus: hier blijven en investeren. Onlangs hebben we het oude pand - de huidige winkel - gekocht van de gemeente. Als stichting hou je soms iets over om te investeren.’’

Parkeerplaatsen

De oude winkel wordt de kantine voor de medewerkers en de sorteer- en reparatieruimte. Ook buiten gaat de boel op de schop. De bult op het terrein gaat weg. Afvalcontainers komen richting de naastgelegen school Greijdanus te staan en zo worden meer parkeerplaatsen gecreeerd. Daarmee zijn de parkeerperikelen in ieder geval verminderd. Eind dit jaar is het klaar en een maand later is de verhuizing. Om deze zo beperkt mogelijk te maken, geldt in die week een korting van 50 procent op alles.

Blijft natuurlijk de vraag of er voldoende aanbod en verkoop is voor een grotere Kringloop. In Hardenberg centrum heeft Kringloop ook al Het Keerpunt. En er zijn nog twee plekken die handelen in tweedehands spullen. ,,Hardenberg heeft ook meerdere bakkers’’, zegt Schreurs hierop. Ook Kremer ziet het positief. ,,We versterken elkaar. Mensen gaan vaak alle kringlopen langs. En wij zijn veel groter. Nemen ook grote meubelen aan. Dat doen de andere twee niet.”

‘Concurrentie’ niet bezorgd

De Kringloop van het Hardenbergs Christelijk Mannenkoor is sinds twee jaar gevestigd aan de Gramsbergerweg. De groei van Kringloop Hardenberg maakt hen niet bezorgd. ,,We verkopen om onze concerten op te leuken en minder entree te hoeven betalen”, vertelt voorzitter Herman Houwaard. ,,Ook geven wij soms donaties aan goede doelen. We hebben een hoge aaibaarheidsfactor gezien de doelstelling: het in leven houden van het koor. We zijn semi-commercieel.” De inbreng komt van het 140 leden tellende koor, maar ook de situering tussen de wijken Baalder en Baalderveld werpt volgens Houwaard zijn vruchten af. En dat zal niet veranderen.