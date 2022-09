Kringloop in De Krim staat te koop, maar zonder prijskaartje

Te koop: de gehele kringloopwinkel, prijs nader overeen te komen. Zo staat Kringloop Snuffel De Krim op Marktplaats. Iemand die de spullen overneemt en in De Krim een eigen kringloop start, is de grote wens.

Negen en een half jaar geleden startten de zussen Annie Gerrits en Dineke Meerlo met het avontuur. ,,We zijn verwoed kringlopers. Tijdens de koffie zeiden we plotseling, waarom beginnen we er zelf niet mee?”, blikt Meerlo terug.

En dat gebeurde, met succes. De voorraad groeide en een verhuizing naar een andere ruimte bij de boerderij langs het kanaal was noodzakelijk. Ze lopen tussen de stellingen door, van kamer naar nisje. Alles staat vol. Met kasten vol met onder andere dvd’s, cd’s, boeken, huisraad, speelgoed en knutselspullen. De prijzen zijn vriendelijk, daar letten de zussen goed op. In de tien jaar is een flinke klantenkring in de regio opgebouwd, die op de vrijdag en zaterdag komt snuffelen tussen de spullen.

Te groot

,,Zoveel mensen zijn hier tevreden weggegaan. En we hebben in de 10 jaar een bult plezier gehad. Voor ons was het de sport en de uitdaging om hier te werken”, weet Gerrits. Toch namen ze vorig jaar al voorzichtig het besluit om er een eind aan te breien. ,,Onze boerderij staat te koop, hij wordt ons te groot. Maar dan moet ook de kringloop weg. ‘Misschien is dit wel de tijd om te stoppen’, zeiden we tegen elkaar”, zegt Meerlo.

Sinds deze week nemen ze geen spullen meer in en hopen ze dat er reacties komen op de advertentie op Marktplaats, waarin vermeld wordt dat alles in een keer kopen het meest voordelig is. Al willen ze niet een bedrag noemen, er zit geen stickertje met een prijs op deze winkel.

Opvolger?

De zussen dragen de kringloop, maar ook De Krim en bewoners een warm hart toe. Dus een opkoper is welkom, maar dan wel eentje die alles koop en niet alleen de krenten uit de pap haalt. Ook kan volgens hen een andere kringloop tegen een schappelijke prijs de voorraad aanvullen met hun spullen. Maar eigenlijk zouden ze graag iemand tegen het lijf lopen die in De Krim hun werk voort wilt zetten, ergens in een schuur of op het bedrijventerrein.

Zolang die overname er niet is, zal deze kringloop openblijven op vrijdag en zaterdag. De toch al scherp geprijsde spullen zullen voor een nog zachtere prijs worden aangeboden. En wanneer definitief de deur dicht gaat, zullen de dames zich niet gaan vervelen. ,,We zullen niet in een gat vallen. We doen onder andere ook handel in Lego”, verklaart Gerrits.