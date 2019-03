Kritiek op extra kosten nieuwe attractie Slagharen

Op sociale media zijn al negatieve reacties te zien op het nieuws dat bezoekers extra moeten betalen voor het Black Hill Ranger Path . Voor de 'ropecourse’ ofwel het touwenparcours met 36 obstakels is dat 4 euro extra, bovenop het reguliere entreekaartje van 14,70 euro. Een afdaling met de 115 meter lange ‘rollglider’, volgens het park uniek in de Benelux, kost 3 euro extra en het klauteren op een 8 meter hoge klimmuur 2 euro extra. Wie alle drie onderdelen wil doen is dus 9 euro per persoon meer kwijt.

Schrikken jullie van de kritiek?

Kunnen die extra kosten niet verwerkt worden in een iets hogere totaalprijs voor alle bezoekers?

,,Nee, want we kunnen alle daggasten niet garanderen dat ze ook een rondje in dit nieuwe klimparcours kunnen maken. De capaciteit is beperkt, we kiezen niet voor lange wachtrijen maar verschaffen bezoekers liever meteen duidelijkheid. Op het touwenparcours, dat drie verdiepingen telt kunnen maar 72 mensen tegelijk naar binnen, dat is gemiddeld 24 per etage. We gaan er nu van uit dat bezoekers gemiddeld een uur nodig hebben om dit parcours af te leggen. Na een paar weken evalueren we hoe het in de praktijk uitpakt, misschien kunnen we dan meer klimmers tegelijk toelaten.’’