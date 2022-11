Kritiek op veiligheid binnen kliniek Veldzicht in Balkbrug: ‘Laat haar dood niet voor niets zijn’

met video Dodelijk drama in kliniek Balkbrug heeft grote impact: ‘We zijn allemaal in enorme shock’

Het dodelijke steekincident in de kliniek Veldzicht in Balkbrug is voor medewerkers niet te bevatten. ,,We zijn allemaal in enorme shock. Zoiets hebben we nooit eerder meegemaakt”, vertelt directeur Hanny van Geffen. Een patiënt stak gistermiddag een medewerker dood, verwondde twee andere personeelsleden en pleegde daarna zelfmoord.

6 november