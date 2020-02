Kritische omwonenden grindwasbedrijf Jacobs krijgen gelijk: ‘Bedrijf kan beter verkassen’

De gemeente Hardenberg zal op zoek moeten gaan naar een betere vestigings- en uitbreidingslocatie voor grindwasbedrijf Jacobs in Balkbrug. Dat volgt vandaag uit een definitieve uitspraak van de Raad van State. Het is een overwinning voor kritische omwonenden.

De Raad stelt in een einduitspraak over een uitbreidingsplan voor Jacobs klip en klaar dat er in de regio hoogstwaarschijnlijk veel geschiktere bedrijfslocaties te vinden zijn dan de huidige, omstreden locatie in de oksel van de N48 en N377 in Balkbrug.

De Raad wijst er in de uitspraak op dat tijdens de rechtszitting van afgelopen november al bleek dat er op de omliggende bedrijventerreinen, zoals Katingerveld, Broeklanden en de Kop van Broeklanden nog voldoende ruimte is om het grindwasbedrijf te plaatsen.

Te duur?

Argumenten van de gemeente en Jacobs dat een verplaatsing te duur zou zijn, schuift het hoogste bestuursrechtscollege als ruimtelijk niet-relevant terzijde. Ook gelooft de Raad niet dat Jacobs zo ontzettend geworteld is in Balkbrug dat het alleen daar kan zitten. Het bedrijf bedient immers niet alleen lokale, maar ook bovenregionale en zelfs landelijke klanten. Belangrijk nadeel van de oksel N48 en N377 is dat het geen bedrijfsterrein maar buitengebied is.

Nieuwe plek

De uitspraak betekent dat Jacobs en de gemeente serieus naar een braakliggend terrein op een van de omliggende bedrijventerreinen moeten gaan zoeken. Mochten de gemeente en Jacobs toch vast willen houden aan de huidige locatie langs de N48 dan zullen ze wel met een heel goed verhaal moeten komen.

De uitspraak is in ieder geval een overwinning voor omwonenden. Zij zijn fel gekant tegen de uitbreidingsplannen van Jacob in de oksel van de provinciale wegen. Ondanks een verplaatsing van de ingang van het bedrijf vrezen zij veel meer overlast van vrachtverkeer.