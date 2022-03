Kunstenaars brengen gedichten ‘Kind van de Reest’ tot leven in Oud-Avereest

Door de coronapan­de­mie kent heel Nederland de GGD: ‘En daar ligt een enorme kans voor ons’

Nu bestrijding van het coronavirus niet meer allesbepalend is, verlegt de GGD zijn focus. Preventie staat hoog op de agenda, bijvoorbeeld door depressie bij jongeren vroeg te herkennen en daar actie op te ondernemen. ,,Dit is keihard nodig om de zorgkosten in de toekomst behapbaar te houden.”

15 maart