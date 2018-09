Kunstenares in Gramsbergen gaat De Kus naschilderen: 'Hoe heeft hij dit verzonnen?'

Zondag is het weer zover: Stedekunst in Gramsbergen. Tijdens deze tiende editie staat de plaatselijke kunstenaar Wilna Salomons een uitdaging te wachten: het naschilderen van het beroemde schilderij De Kus, van Gustav Klimt.

Met gewone acrylverf een beroemd schilderij namaken. Is dat geen onbegonnen werk? ,, Soms voelt dat wel zo'', zegt Salomons lachend. ,,Dit ga ik ook niet in een paar uurtjes redden hoor, dat is een kwestie van dagen.'' De kunstenares is vorige week al begonnen met het nabootsen van het kunstwerk. ,,Ik heb er wel wat vertrouwen in, maar dat gaat op en af. Ik ga geen uitdaging uit de weg, maar dit is wel echt pittig'', zucht ze. ,,Het zit overvol details, het is bijna niet te doen. Ik weet nu waarom een meesterwerk echt een meesterwerk is.''

Kleuterschool

Hoe langer Salomons ermee bezig is, hoe meer details ze ziet. En dat brengt haar, wonder boven wonder, terug naar de kleuterklas. ,,Soms hoor je wel eens over kunst dat 'zelfs een kind dit kan maken'. Nou, dat klopt. Ik heb een stukje gesputterd met een zeef en ik moet ook met stempels in de weer. Dat is echt zoals op de kleuterschool. Echt, hoe heeft hij dit verzonnen?''

Aanstaande zondag staat Salomons tijdens Stedekunst met haar schilderij naast een kopie van het origineel. ,,Dan kunnen bezoekers zien of het echt lijkt. Of het kan om twee gelijke schilderijen te maken. Dat is het doel: twee gelijke afbeeldingen krijgen. Of het nagebootste schilderij straks ook verkocht wordt weet Salomons nog niet. ,,Daar heb ik eigenlijk nog niet over nagedacht. Eerst maar eens zien of het een beetje lijkt.''

Stedekunst