Kwestie rond ‘illegale’ grindwasserij Sibculo opnieuw voor de rechter

De rommel­markt in Balkbrug is terug van weggeweest: ‘Je kunt niet alle spullen meenemen in je graf’

24 oktober Dikke wollen sokken, ter plekke gebreid. Of gewoon leuke spullen die een tweede, derde of vierde leven verdienen. Na anderhalf jaar coronastilte komen mensen uit plaatsen als Meppel, Genemuiden en IJhorst weer kopen en verkopen op de rommelmarkt in de Diamanthal in Balkbrug. Let wel, rómmelmarkt: ,,Prijzen van 200 euro zijn voor mij geen rommel.”