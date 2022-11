Laat opblijven voor intocht Sinterklaas in Hardenberg: ‘Kan wel een keertje’

Driekwart inwoners Schuine­sloot tegen opvang Oekraïners, maar hun komst staat vast

In een gloedvol betoog maakte Johan Nieuwland van Streekbelang De Belt-Schuinesloot de Hardenbergse politiek duidelijk dat een ruime meerderheid van de inwoners van Schuinesloot geen heil ziet in noodopvang van Oekraïense vluchtelingen in de oude school. Uit een enquête bleek dat 75 procent van de inwoners tegen het huisvesten van zeventig Oekraïense vluchtelingen in hun dorp is. Toch gaan de plannen door.

9 november