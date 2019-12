Landelijk onderzoek naar haalbaarheid Nedersaksenlijn langs Hardenberg

Hardenberg kleurt oranje voor ‘Orange the World’

15:00 Het gemeentehuis van Hardenberg en de gashouder in Dedemsvaart zullen vanavond in oranje gehuld zijn. Ook de raadsleden zullen in oranje outfits in de raadzaal verschijnen, vanwege de wereldwijde actie ‘Orange the World'. Net als de provincie en enkele andere gemeenten in Overijssel besteedt Hardenberg aandacht aan deze campagne tegen geweld tegen vrouwen.