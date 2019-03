Languit film kijken in gemoderniseerde Bios Hardenberg

De relaxfauteuils op de eerste rij in de twee net gerenoveerde zalen vormen het stille bewijs: Marc Schotkamp belandt als nieuwe bedrijfsleider van Bios Hardenberg in een ‘gespreid bedje’. De twee zalen zijn onlangs voorzien van nieuwe luxe stoelen, het aantal bezoekers stijgt gestaag. Dat is mede te danken aan Geert de Boer, die tien jaar lang de Hardenbergse bioscoop in goede banen leidde.

,,De bioscoop draait goed, elk jaar zitten we met onze bezoekersaantallen boven het landelijk gemiddelde’’, zegt De Boer (33). ,,In 2017 waren dat er net geen 60.000. Vorig jaar bleven we steken op 55.000, dat was het gevolg van het hete weer. Terwijl wij het in de zomermaanden juist vaak goed doen, met al die campings en vakantieparken in de regio, die gasten willen ook wel eens wat anders dan barbecue en zwembad. Maar afgelopen zomer bleef dat helaas achter.’’ In Bios Hardenberg, onderdeel van het in Heerenveen gevestigde Movieskoop, draaien altijd wel films uit de landelijke top-tien. ,,Naast dat goede aanbod hebben we hier elke maand ook nog het Filmhuis, met minder commerciële films. Die trekken ook een steeds groter publiek.’’

Meer comfort

Bioscoopgangers krijgen in twee van de drie zalen sinds enkele weken meer comfort voorgeschoteld. De rode stoffen stoelen met uitklapbare zitting zijn daar vervangen door zeventig nieuwe kunstlederen fauteuils, die veel beter schoon zijn te houden. De standaard stoelen hebben verstelbare rugleuningen en zo veel beenruimte dat niet hoeft te worden opgestaan voor mensen die voorlangs willen lopen. Daarvoor staan riante ‘VIP-fauteuils’ die nog wat meer ruimte bieden.

VIP-de luxe

Op de voorste rij staan 'VIP-de luxe’ stoelen, met elektrisch uitschuifbaar voeteneinde zodat languit een film kan worden gekeken, wie dat onder het genot van een drankje en bak popcorn of dorito's wil doen kan die versnaperingen op een draaibaar plateau zetten. Voor die luxere stoelen moet wel een meerprijs worden betaald, van 2,50 euro per kaartje. De VIP-stoelen kosten 1,50 euro meer. ,,Bioscoopgangers willen tegenwoordig meer comfort, daar hebben we naar geluisterd. Zo onderscheiden we ons van andere bioscopen in de regio.’’

Volledig scherm Bedrijfsleider Marc Schotkamp (l) met zijn voorganger Geert de Boer in de relaxstoelen van zaal 1 van Bios Hardenberg. © Frank Uijlenbroek

Nieuwe uitdaging

Bios begon veertien jaar geleden in de 130 stoelen tellende vroegere balletzaal van de Voorveghter, die soms nog wordt gebruikt voor kleinere theatervoorstellingen. Om het filmaanbod uit te breiden werden later twee extra bioscoopzalen gerealiseerd. Geert de Boer kiest na tien jaar voor een nieuwe uitdaging. Hij opent eind april aan de Fortuinstraat 3 in Hardenberg lunchroom ‘Roast & Toast’, met koffie en tosti's in allerlei varianten. Deze week werkt hij zijn opvolger nog in.

Bedrijven lokken