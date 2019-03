Languit film kijken in vernieuwde luxe Bios Hardenberg

,,De bioscoop draait goed, elk jaar zitten we met onze bezoekersaantallen boven het landelijk gemiddelde’’, zegt De Boer (33). ,,In 2017 waren dat er net geen 60.000. Vorig jaar bleven we steken op 55.000, dat was het gevolg van het hete weer. Terwijl wij het in de zomermaanden juist vaak goed doen, met al die campings en vakantieparken in de regio, die gasten willen ook wel eens wat anders dan barbecue en zwembad. Maar afgelopen zomer bleef dat helaas achter.’’ In Bios Hardenberg, onderdeel van het in Heerenveen gevestigde Movieskoop, draaien altijd wel films uit de landelijke top-tien. ,,Naast dat goede aanbod hebben we hier elke maand ook nog het Filmhuis, met minder commerciële films. Die trekken ook een steeds groter publiek.’’