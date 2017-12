Lat langs plafond zwembad Dedemsvaart na twintig jaar losgeraakt

VideoWerking in verschillende materialen is de oorzaak van het neerstorten van zeven plafondplaten in overdekt zwembad De Kiefer in Dedemsvaart. Woensdagmiddag rond kwart over twaalf vielen de platen van enkele kilo's per stuk plotseling op de tegels naast het bassin.

,,Latten aan de rand van het plafond waren twintig jaar geleden bij de bouw van het zwembad vastgeniet aan platen multiplex'', legt Henk Reints van de afdeling Beheer en onderhoud gemeentelijk vastgoed van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg een etmaal na het gelukkig goed afgelopen incident uit. ,,In de loop van die twintig jaar zijn die materialen blijkbaar gaan werken, waardoor de lat waaraan de nu gevallen platen waren bevestigd langzaam is losgeraakt van het multiplex.''

,,Gelukkig zijn er geen persoonlijke ongelukken gebeurd'', vult beheerder Niek Sportel van De Kiefer aan. ,,Het bad was open, maar gelukkig was het net rustig. Er was één bezoeker in het bad, die onder begeleiding zwom. Hij heeft het bad direct verlaten, daarna hebben we het zwembad meteen gesloten en maatregelen genomen.'' In de hal van het zwembad stond een groep kinderen met ouders te wachten op de zwemles van woensdagmiddag half één, maar die werd afgeblazen. Technische medewerkers van de afdeling Openbaar Gebied van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg kwamen vervolgens in actie om de oorzaak te achterhalen en het plafond zo snel mogelijk te herstellen.

Vastschroeven

,,Dat ging vlot'', vertelt Reints. ,,Het incident bleek te zijn veroorzaakt door het losraken van één van de latten aan de rand van het plafond. Dat is woensdagmiddag verholpen door die lat vast te schroeven aan het multiplex, waarna de gevallen plafondplaten teruggeplaatst konden worden. Daardoor kon het zwembad diezelfde middag om half vier al weer open.'' Voor alle zekerheid werden ook de overige latten langs het plafond boven de zwembadperrons op die manier vastgeschroefd, een klus die donderdagmorgen werd afgerond.

In het verleden gebeurde het wel eens dat na het vallen van één of meer platen het hele systeemplafond als een kettingreactie naar beneden kwam. ,,Dankzij de hangers waaraan het raamwerk van zo'n systeemplafond is opgehangen wordt dat voorkomen. Die hangers worden ook periodiek gekeurd'', legt Sportel uit, ,,begin dit jaar zijn ze hier nog weer goedgekeurd.'' Tot enkele jaren geleden zijn in overdekte zwembaden ook ongelukken gebeurd met neerstortende luidsprekers, lampen en andere onderdelen. ,,Dat kwam door het gebruik van roestvrijstalen ophangingen, maar die zijn hier verwijderd, net als in andere zwembaden. Dat materiaal is verboden, daar is streng toezicht op, en terecht!''

Veilig

Na het nieuws over de gevallen plafondplaten kwamen bij de receptie van De Kiefer enkele telefoontjes binnen van ouders die vroegen of er wel gezwommen kon worden. ,,We hebben na het herstelwerk meteen duidelijk gemaakt dat het hier weer veilig is. Het gemeentelijke zwembad van Dedemsvaart wordt volgens vaste protocollen onderhouden en voldoet aan alle eisen. Morgen bijvoorbeeld is weer de jaarlijkse 'audit' voor het Keurmerk Veilig en Schoon.''

Volledig scherm Henk Reints (op de trap ) en beheerder Niek Sportel met een van de gevallen plafondplaten. De houten lat aan de rand is nu vastgeschroefd. © Frank Uijlenbroek