Lauriaan Hardenberg al dicht: Richard en Anita Olsman focussen op hun Stadsbakkerij

Beiden zijn druk bezig in hun Stadsbakkerij. Ze zijn veel gewicht kwijt geraakt de afgelopen maanden. ,,We werkten zo’n 80 uur per week. Ik ben wel 10 kilogram kwijt. Anita ook. Door die drukte hadden we geen tijd om het personeel te begeleiden. Daarom hebben we onlangs de keuze gemaakt. We sluiten Lauriaan. Mijn hart ligt op deze locatie waar ik als jochie van 15 jaar al heb gewerkt. En ik vind dat je niet twee keer de helft goed kan doen”, vertelt hij open over zijn keuze die werd omarmd door de kinderen thuis. ,,Oh, wat fijn. Zij jullie eindelijk weer eens op tijd thuis en niet om acht uur in de avond”, citeert zij de kinderen. Ze noemen het zelf een leerzaam avontuur.