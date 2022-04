Leerlingen uit Hardenberg werken hard aan expositie over de oorlog: ‘Ik heb het gedicht goed doorgelezen’

Op deze doordeweekse ochtend werken de 3-havo- en vwo-leerlingen van De Nieuwe Veste in Hardenberg weer ijverig aan hun project, met hun eigen invalshoek en creatieve benadering. Levi Golstein – ‘nee, ik ben niet Joods’ – heeft een tekening gemaakt van een huis van de kampcommandant. Wat je ziet: twee nazi’s, met veel eten en vertier. Buiten graaft een Joodse gevangenge een gat in de grond en kijkt omhoog naar de hemel.

,,Ik heb het gedicht goed doorgelezen en kwam op dit idee”, vertelt Golstein. ‘Je stijgt als rook naar de hemel, dan krijg je een graf in de wolken daar ligt men niet krap’, zo schreef de Roemeense dichter Paul Célan.

Wereldberoemde foto

Aan een andere tafel tekent Ruben Gerrits een vrouwengezicht. Ze lijkt op Settela Steinbach, de vrouw die op de wereldberoemde foto tussen de treindeuren naar buiten kijkt. ,,Oh, dat wist ik niet hoor”, zegt Gerrits.

Zo is iedereen bezig met zijn of haar werk voor de expositie. Merlijn Muis maakt een graphic met gezichten van Joodse mensen in de lucht, als sterren aan de hemel. Noah Waterink tekent een Joodse man die naar boven staart, maar een Duitse soldaat houdt hem weg van die vrijheid. Lea Schoemaker is bezig met een Jodenster. ,,Zwart en geel, de kleuren van de Jodenster. En in het midden komen foto’s van mensen uit die tijd.”

Quote Een oneindig kunststuk, iedereen kan er zijn stukje bijleggen. Er zijn zoveel slachtof­fers Jorn Wiersma

Jorn Wiersma verbeeldt de donkere oorlogstijd met een puzzel, met gezichten van mensen. Daar zit een diepe gedachte achter. ,,Een oneindig kunststuk, iedereen kan er zijn stukje bijleggen. Er zijn zoveel slachtoffers.”

Poort van Auschwitz

Ruben van den Akker maakt de poort van Auschwitz na, zo’n 2 meter groot. ,,De poort van het einde. Hoe moet dat gevoeld hebben? Ik ga werken met lichtjes aan het plafond als sterren, de mensen in de hemel.” Laura Lamberink, tot slot, bespeelt klarinet en zal muziek van Schindler’s List laten horen tijdens de expositie.

Barbara Dijke, leerkracht geschiedenis, kwam met deze expositie bij de leerlingen op de proppen. Dat viel in goede aarde. Met Gwen Krook, lerares Duits, hebben ze er een project van gemaakt dat meetelt in de beoordeling. De conservator van Museum MORE uit Gorssel is ter plekke geweest om uit te leggen hoe je een tentoonstelling goed inricht. ,,Zoals belichting en de plek waar je iets neerzet. De gehele school wordt gebruikt, dat biedt artistieke vrijheid”, weet Dijke.

De expositie in De Nieuwe Veste is geopend van 19.00 tot 21.00 uur. Hij is vrij toegankelijk en bezoekers kunnen daarna een digitaal album toegestuurd krijgen met de verschillende kunstvormen.

Volledig scherm Ruben Gerrits tekent een vrouwengezicht, ze lijkt op Settela Steinbach. ,,Oh, dat wist ik niet hoor." © Max de Krijger