Leerlingen van de Langewieke in Dedemsvaart gewoon weer naar school

videoDe kinderen van basisschool de Langewieke in Dedemsvaart zijn vandaag gewoon naar school gegaan. Want de dakbedekking zat weer vast. Donderdag raakte de beplating door de harde windvlagen los en moesten de leerlingen worden geëvacueerd.

Voor de kinderen was het wel even schrikken toen ze een paar harde knallen hoorden. Een paar werden er bang van. Ook Rohan Geuke (8) schrok ervan. ,,Ik moest een beetje huilen. Want ik dacht dat het dak eraf ging vliegen.”

Het werd helemaal spannend toen ook de brandweer en de politie op school kwamen. Rohan: ,,Ik vond de politie een beetje eng. Het was wel knap van juf dat ze met de politie durfde te praten. Dat zou ik niet doen.”

Rond een uur of twaalf raakte de dakbedekking van de school door de harde wind los. Die beplating waaide een aantal keer omhoog en klapte terug op de constructie van de school. Omdat het middagpauze was, waren veel leerlingen thuis. Maar de overblijvers hoorden de knallen wel en schrokken ervan. Directeur Jan Lammers van de Langewieke: ,,De aannemer kon het dak op dat moment niet vastzetten vanwege de harde storm. De brandweer besloot toen dat de school voor de veiligheid moest worden ontruimd.”

Evacuatie

Omdat de school elk jaar een ontruimingsoefening doet, verliep de evacuatie zonder problemen. Imme de Vries (10): ,,We waren snel buiten. Binnen een paar minuten. We mochten onze spullen gelukkig meenemen.” De kinderen werden opgevangen in het nabij gelegen parochiecentrum van de Sint Vituskerk. Daar konden ze worden opgehaald door hun ouders.

,,Ik vind het goed dat ze de school uit voorzorg hebben ontruimd”, zegt ouder Hans Mensink. Voor sommige ouders was het in verband met werk lastig om hun kinderen eerder op te halen. Maar voor mij was dat gelukkig geen probleem.”

Vandaag konden de kinderen weer gewoon naar school. Dat vonden ze wel fijn. Buiten was het af en toe nog wel een beetje een lawaai. Want de losse resten werden door de aannemers van het dak verwijderd. Hoewel de dakplaten weer vastzitten, wordt er spoedig een nieuw dak geplaatst. Het dak is namelijk wel beschadigd. De gemeente betaalt, als eigenaar, het nieuwe dak.