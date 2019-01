Lek bij gaswinning in Hardenberg: chemische vloeistof ontsnapt

Op de NAM-locatie in Collendoorn (gemeente Hardenberg) is vanochtend een lekkage ontstaan. Uit een installatie is één kubieke meter ontzwavelingsvloeistof gelekt, waarvan een deel in de naastgelegen sloot is terecht gekomen.

Na het constateren van de lekkage is de installatie direct stil gelegd en zijn maatregelen genomen om verspreiding van de vloeistof te voorkomen, stelt de NAM in een persbericht dat rond 18 uur is verspreid. Kort daarvoor zijn de gemeenteraadsleden van Hardenberg geïnformeerd.

Opruimen

In de loop van de middag is NAM begonnen met de opruim- en schoonmaakwerkzaamheden. Dit zal enkele dagen duren. NAM heeft het Staatstoezicht op de Mijnen als bevoegd gezag na het incident geïnformeerd. Behalve met de gemeente Hardenberg heeft de NAM ook contact gelegd met Waterschap Vechtstromen. Ook zijn de omwonenden en de landeigenaar door NAM geïnformeerd. Donderdag 3 januari zullen rijplaten worden aangevoerd om zware machines in te zetten. ,,We gaan alle grond afgraven die in contact is geweest met de vloeistof, om die te laten saneren,’’ vertelt woordvoerder Sape Jan Terpstra van NAM.

Onderzoek

NAM is een intern onderzoek gestart naar de oorzaak om herhaling te voorkomen. NAM zegt de lekkage te betreuren. Het bedrijf belooft de bevindingen van het intern onderzoek te zullen publiceren. ,,We willen weten wat de gevolgen zijn van de lekkage voor het leefmilieu in de omgeving, maar we willen ook weten hoe we dit soort incidenten kunnen voorkomen in de toekomst,’’ aldus Terpstra.

Wat is ontzwavelingsvloeistof?

Ontzwavelingsvloeistof wordt ingezet om aardgas te ontdoen van waterstofsulfide (H2S). In sommige gevallen - zoals bij Collendoornerveen - zitten lage concentraties H2S van nature in het aardgas. Aardgas met H2S heet in de volksmond zuurgas. Dit gas is zonder behandeling niet geschikt om in het landelijke gasnetwerk te worden ingevoegd. De ontzwavelingsvloeistof is samengesteld uit verschillende chemische bestanddelen.

Sloot

De sloot waarin de ontzwavelingsvloeistof is gelekt is over een lengte van circa twintig meter afgedamd en afgezet. Buiten de afzetting is geen gevaar voor de omgeving, verzekert NAM. Wel kan lokaal een hinderlijke geur te ruiken zijn. ,,Binnen de afzetting is ook geen gevaar,’’ stelt Terpstra. ,,De hinderlijke geur blijft wel even hangen, maar niet dagenlang.’’

