Lennipspad Den Velde verbindt grensregio's

Stemmen met zicht op de ooievaars in Oud-Avereest

16:47 Ongeveer een kwart van de potentiële 1.100 stemmers is geweest, schat Egbert ten Have rond drie uur ’s middag in de Reestkerk in Oud-Avereest. De pittoreske locatie is voor het eerst aangewezen als stembureau.