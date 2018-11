Lichamelijke klachten nekken ambitieuze wethouder Hardenberg

,,Wat ik precies mankeer wil ik privé houden. Maar het is lichamelijk van aard. Combineren met een hele drukke baan als wethouder bleek ondoenlijk. Veel buitenstaanders beseffen dat niet, maar wethouder zijn is topsport: elke week ben je wel zestig, zeventig uur in touw, van vroeg tot laat, ook in de weekeinden moet je bijvoorbeeld wel stukken lezen. Vroeger heb ik veel gesport, maar deze combinatie bleek teveel. De huisarts heeft me aangeraden om te stoppen, het zou alleen maar erger worden. Dat is frustrerend, want ik had het naar mijn zin.’’

Bliksemcarrière

Falco Bruinsma, die op 1 december 32 jaar wordt, wordt na een bliksemcarrière bij de lokale partij OpKoers.nu wethouder. In november 2017 benoemen de leden hem tot partijvoorzitter, nog geen half jaar later prijkt hij als nummer vier op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zijn partijgenoten zien de inwoner van Dedemsvaart, die ook een belangrijk steentje bijdraagt aan het verkiezingsprogramma, als hun ‘coming man’. En dat vertrouwen maakt hij waar. Na lijsttrekker Annie Kelder haalt hij de meeste stemmen voor OpKoers.nu binnen, mede waardoor de lokalen oprukken van drie naar vijf zetels en met CDA, ChristenUnie en PvdA een nieuw college van B en W mogen vormen. Dat lukt, waarna naast de ervaren politici Martijn Breukelman (CDA), Alwin te Rietstap (CU) en Gitta Luiten (PvdA) ook debutant Bruinsma aantreedt in de nieuwe wethoudersploeg. ,,Die eerste maanden waren heel druk, je stapt op een rijdende sneltrein, je moet je veel onderwerpen uit je portefeuille eigen maken, problemen en uitdagingen op een rijtje zetten, mensen leren kennen. In het begin ben je nog bezig met beleid van je voorganger, geleidelijk aan kun je steeds meer eigen beleid gaan voeren. Ik vond het heel mooi werk dat je mag doen voor de gemeenschap, een hele eer.’’

Volste vertrouwen

Maar aan die respectabele functie komt al even snel als het allemaal begon een vroegtijdig eind. ,,Heel erg jammer, maar zo is het beter voor de gemeente en de inwoners. Een wethouder is de spil in de samenleving. Jouw partij heeft je naar voren geschoven, maar je moet ook goed kunnen praten en samenwerken met de andere partijen in de raad, en met de ambtenaren. Ook de contacten met de inwoners zijn heel belangrijk. In dat krachtenveld moet je als wethouder manoeuvreren, balanceren als een koorddanser, want niet iedereen gaat akkoord met al jouw beslissingen. Maar alles liep goed, ik had het volste vertrouwen van mijn partij, van het college en van de ambtenaren. Ook mijn gezin stond achter mij. Ik hield alle ballen goed in de lucht, maar mijn gezondheid nekte mij.’’

Balans vinden

Sinds oktober zit Bruinsma ziek thuis. ,,Ik ben blij dat OpKoers.nu een goede opvolger heeft gevonden. Jan ten Kate ken ik goed, vanuit allerlei bestuurlijke overleggen in de regio, we hadden grotendeels dezelfde portefeuille. Hij is heel ervaren, ik heb alle vertrouwen in hem.’’ De Dedemsvaarter beraadt zich nog over zijn eigen toekomst. ,,Bij defensie heb ik een terugkeerregeling, maar mijn functie van destijds is natuurlijk wel vergeven. Ik moet afwachten welke functie er straks voor mij zou zijn, maar als dat bijvoorbeeld betekent dat je in Oirschot moet werken is dat lastig. We moeten kijken wat haalbaar is.’’ De plaatselijke politiek en 'zijn’ partij blijft hij ondanks zijn noodgedwongen afscheid als wethouder op de voet volgen. ,,Maar eerst maak ik pas op de plaats. Het gaat nu naar omstandigheden goed, ik moet weer balans vinden. Daarna gaan we rustig kijken wat allemaal mogelijk is.’’