Lichtstadloop Gramsbergen: van stram strompelen tot ‘sprint’ van 3 kilometer

videoHeerlijk loopweer. Gedragen worden door de stad. Gezelligheid ook. Het zijn de termen die worden genoemd door de deelnemers van de Lichtstadloop in Gramsbergen, die maandagavond is gehouden.

De lopers van de 1 kilometer, de eerste afstand van de Lichtstadloop op deze maandagavond, worden warm onthaald. Daarna staan de lopers klaar die drie keer zoveel voor hun kiezen krijgen. Vanaf 12-jarige leeftijd mogen lopers hieraan meedoen.

De organisatie noemt de 3-kilometerloop de snelle afstand, want je kunt meteen alles geven. Een soort lange sprint.

Rauw

De nog jonge Thijs Dorgelo uit Hoogenweg – met nummer 400 –staat vooraan en zijn blik spreekt boekdelen. Hij lust zijn tegenstanders rauw. Zijn oma weet dat. Ze kent haar kleinzoon door en door. ,,Hij is heel fanatiek. Twee keer per week traint hij, bij Spurt 88. Zelfs in de vakantie gaat hij door’’, vertelt ze en houdt tegelijkertijd zijn tijd precies bij. ,,Want Thijs is dol op Pr’tjes, Personal Records.’’

Volledig scherm Thijs Dorgelo uit Hoogenweg (met nummer 400) is volgens zijn oma ‘dol op records’. Gisteravond liep hij zijn eerste 3-kilometer. © Max de Krijger

Applaus klinkt. De eersten komen door na de eerste ronde. Er worden tijden genoemd, 3 minuten en 40 seconden. Dat klinkt volgens de kenners goed.

Wanneer de derde ronde wordt ingezet, is de loophouding bij de meesten al anders geworden. Maar gelukkig. Het eind is even later in zicht. Ook voor Thijs. Helemaal tevreden is hij niet. ,,Maar het is mijn eerste keer dat ik met de 3 kilometer meeloop’’, zegt hij, terwijl hij snel de aangereikte banaan soldaat maakt. Schouderklopjes van oma en mama maken al veel goed.

Stram

Zo warm als deze gefinishte 3-kilometerlopers zijn, zo stram zijn de deelnemers aan de 5 kilometer nog. Huppelend maken ze zich klaar voor de start.

Bij hardloopvereniging De Sibculoperz is iedereen welkom, getraind of ongetraind. En dat werpt zijn vruchten af, weet Gertie Botter die staat te springen om mee te doen. ,,Tot vijf jaar geleden had ik nog nooit hard gelopen. Nu loop ik mee met de 5 kilometer, al voor de derde keer. Echt, iedereen kan hardlopen. En deze vereniging is echt een stok achter de deur’’, vertelt ze.

Koers

Na het fluitsignaal komt de grote groep van 226 deelnemers in beweging en zet koers door de versierde straten en langs het vuur in het park.

Met ruim een half uur heeft Botter een goede tijd neergezet. De laatste die binnenkomt is Luuk Espeldoorn. Hij is trainer bij sportvereniging Spurt88. ,,Ik was het haasje bij mijn groep. Steeds iedereen oppeppen onderweg. En dat is met succes gebeurd. Alle twaalf deelnemers hebben hun persoonlijk record gehaald vanavond’’, zegt hij zwetend en tevreden. De lopers voor de 10 kilometer staan dan al klaar.