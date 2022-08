Liefhebben op Strawberry Fields in Dedemsvaart is verademing: ‘In Amsterdam zegt niemand gedag tegen elkaar’

Video De schrik zit erin na hoosbui in Hardenberg: ‘Had niet langer moeten duren’

Een afgesloten parkeergarage, straten die blank staan en een laag water in een woonkamer: de regenval van woensdag, midden in een periode van droogte, is niet overal in het Vechtdal alleen maar prettig. Een enorme plensbui zorgt in Hardenberg in een mum van tijd voor de nodige overlast. ,,Een beetje water was goed, maar niet zo veel graag.’’

