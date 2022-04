Linda Otter kandidaat-wethouder voor OpKoers.nu Hardenberg: vertrouwen in stabiel college

VVD Hardenberg wil Werner ten Kate als wethouder: zoon van de streek

Werner ten Kate uit Ommen is de wethouderskandidaat voor de VVD Hardenberg, voor het geval de liberalen na de verkiezingen mee mogen doen aan het college. Ten Kate (52) is geboren en getogen in Balkbrug en een ervaren bestuurder. Hij was vanaf 2007 wethouder van Lansingerland en van 2013 tot 2018 waarnemend burgemeester van Giessenlanden (beide in Zuid-Holland). Sinds twee jaar is hij wethouder in Hoogeveen, met onder andere duurzaamheid, jeugdzorg, onderwijs en sport in zijn portefeuille.

