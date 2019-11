Lintje voor Tinus Haandrikman, na 36 jaar ‘uitgeblust’ in Dedemsvaart

Brandweerman Tinus Haandrikman uit Dedemsvaart is vrijdagavond bij zijn afscheid als brandweervrijwilliger koninklijk onderscheiden. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Jan Willem Wiggers van de gemeente Hardenberg reikte de versierselen uit tijdens een feestelijke avond in Dina’s Fellows in Dedemsvaart.