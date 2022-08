Lions Club Hardenberg kwakt 3000 badeendjes in de Vecht voor het goede doel

Nadat de badeendjes te water zijn gelaten ‘zwemmen’ zij een deel van de Vecht af. De eendjes die vervolgens als eerste over de finish komen, zijn de winnaars van deze Vechteendjesrace. De eigenaren van de lotnummers maken daarbij kans op een elektrische fiets, een televisie of een iPad.

Wie wil deelnemen aan de race in Hardenberg kan een ‘Vechteendje’ kopen voor 10 euro per stuk. Dit kan online via lionsvechteendjesrace.nl of bij Bloemenhuis Linz in Hardenberg. Het ingezamelde geld komt ten goede aan de uitbreiding en verbouwing van Hospice ’t Huis aan de Vecht in Hardenberg.