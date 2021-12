Lisa Scholtens (16) uit Slagharen pakt wereldtitel dammen: ‘Bijzonder om dit mee te maken’

Burgemees­ter Hardenberg na ‘goed gesprek’ geen curator meer in faillisse­ment De Zorgstal: ‘Handen vrij voor bewoners’

Burgemeester Maarten Offinga van Hardenberg is tot zijn opluchting niet langer medecurator in het faillissement van instelling De Zorgstal in Radewijk. In een gesprek met de Rechtbank Overijssel, die hij vorige week flink bekritiseerde op de aanstelling, werd hij op eigen verzoek ontslagen. ,,Oplossing voor cliënten is in zicht.”

13 december