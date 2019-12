Litouwer (34) moet jaren cel in voor veroorzaken dodelijk ongeluk Balkbrug

'Voi­ce-deelneem­ster’ Anja uit Hardenberg herdenkt op Wereld­licht­jes­dag met optreden haar doodgebo­ren kindje

7 december In niets is de spanning die ze zondag zal voelen bij haar muzikale optreden op Wereldlichtjesdag te vergelijken met die in The Voice of Holland. De spanning is veel intenser en emotioneler. Want dan herdenkt Anja Dalhuisen uit Hardenberg haar doodgeboren zoontje Boris.