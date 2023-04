LIVE eredivisie | Ajax kan zich nieuwe misstap tegen FC Emmen niet permitteren

In een woonwagen heeft hij nooit gewoond, toch weet Gerwin uit Vroomshoop dat hij er thuishoort: ‘Het zit in mijn bloed’

Gerwin Bekman stapte gisteren goedgemutst het gemeentehuis in Vriezenveen binnen. Een gesprek over standplaatsen voor woonwagens, op de dag dat bekend is geworden dat het aantal plaatsen in Twente fors zal groeien. „Ik heb vertrouwen in de wethouder”, stelt Bekman.