LIVE eredivisie | Boekt Sparta in en tegen Emmen derde opeenvolgende zege?

Kegelaars kregen gemeente Zwolle op de knieën bij rechter. Nu zeggen ze: ‘We blijven hier of willen half miljoen’

Na in de rechtbank een klinkende zege op de gemeente Zwolle te hebben geboekt, toveren kegelaars een nieuw plan tevoorschijn. Ze willen in hun Kegelhuis blijven én plek bieden aan huisartsen. Een opzienbarende wending in een al even opmerkelijk dossier. En de gemeente? Die is onverbiddelijk: wegwezen.