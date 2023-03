LIVE eredivisie | Van Crooij beslist duel in voordeel Sparta na fraaie actie, vijfde plek is zeker

Foutje OM: vrijspraak voor Urker die voor politiesho­vel ging staan bij grimmig protest in Zwolle

Foutje van het OM: de Urker die in december voor een politieshovel ging staan tijdens een boerenprotest in Zwolle, krijgt geen straf. Het zit hem dus mee, nadat hij eerder klaagde over een zeer gewelddadige aanhouding. De verdachte verscheen vrijdagmiddag overigens niet op de zitting. Dat legt hij uit in een brief die, volgens de rechter, ‘niet echt publicabel’ is.